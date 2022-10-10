Galatasaray hedefini belirledi!

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray, güçlü bir kadro kurdu.Sarı-kırmızılı kulübün, bu sezon 3 ana hedefi var. Aslan, ilk olarak ligde şampiyonluk hesapları yapıyor. 3 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon kupa özlemine son vermek istiyor.Geçtiğimiz sezon ligi 13. sırada tamamladığı için bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Cimbom'un bir diğer hedefi sezonu şampiyonlukla taçlandırarak yeniden Devler Ligi sahnesine çıkmak.Galatasaray, bu iki hedefinden elde edeceği büyük miktardaki gelirle de mali olarak rahatlamak ve kadrosunu yıldızlarla bezemeyi planlıyor.