Galatasaray, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i devirerek, kritik virajı da başarıyla döndü. Aslan; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son haftaki F.Bahçe derbisine şampiyon çıkacak.Fenerbahçe, kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.Yönetim, teknik heyet ve futbolcular bu olasılığı gerçekleştirmek için konsantre olmuş durumda. Yönetim ve teknik kadro, "Önümüzdeki üç maçı kazanalım ve F.Bahçe derbisine şampiyon olarak çıkalım. Kupayı derbide kaldıralım" ifadelerini kullanarak oyuncuları motive ediyor. Başkan Özbek son dönemde yaptığı açıklamalarda şampiyonluğun derbiye kalmayacağını iddia etmişti. Yönetim, kalan maçlar için prim uygulamasını da hayata soktu. Oyuncuların ödemeleri de eksiz yapılıyor.G.Saray'ın üçte üç yaparak F.Bahçe'nin karşısına çıkma olasılığı bir polemiğin daha yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde F.Bahçe'nin, G.Saray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, böyle bir polemiğe gerek olmadığını düşünüyor. Yönetim, derbiden çok üç maça kilitlenmiş durumda. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Florya'da kamp kuracak. Şampiyonluk kesinleşinceye kadar Florya'da mesaide olacaklar.