Galatasaray HDIS, Kupa Voley'de çeyrek finalde

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDIS, Kupa Voley'de çeyrek finalde
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03 Ekim 2021 18:27
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile Cizre Belediyespor kupada çeyrek finale yükseldi.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Burakhan Tosun, Graciano, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş (Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Berkun Eber Üstündağ, Serhat Uzun)

Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 26-24

Süre: 114 dakika (30, 26, 28, 30)


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