Galatasaray HDI, Skra'ya yenildi

Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Polonya temsilcisi PGE Skra'ya 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray HDI, Skra'ya yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2023 23:50
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Polonya temsilcisi PGE Skra'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ocak Perşembe günü Polonya'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ilian Georgiev (Bulgaristan), Slobodan Kovacevic (Karadağ)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selçuk Keskin)

PGE Skra: Lomacz, Lanza, Bieniek, Atanasijevic, Kooy, Klos (Gruszczynski, Rybicki, Musial)

Setler: 20-25, 25-17, 22-25, 21-25

Süre: 101 dakika (23, 23, 27, 28)

 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ