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Galatasaray HDI Sigorta'nın misafiri CSM Volei Alba Blaj

Galatasaray HDI Sigorta Voleybolda Kadınlar CEV Kupası'nda CSM Volei Alba Blaj'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta'nın misafiri CSM Volei Alba Blaj
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05 Şubat 2019 14:50
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, 6 Şubat Çarşamba günü Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.

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