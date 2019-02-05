Galatasaray HDI Sigorta'nın misafiri CSM Volei Alba Blaj

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, 6 Şubat Çarşamba günü Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.
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Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın