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Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu Fenerbahçe Opet

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında, Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu Fenerbahçe Opet
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30 Ocak 2019 09:49
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu olacak. 30 Aralık Çarşamba günü oynacak maç saat 13.30'da başlayacak.

Geride kalan 15 haftada 9 galibiyet 6 yenilgi alan Galatasaray HDI Sigorta, 4. basamakta yer alıyor. 10 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Opet ise 3. sırada bulunuyor.

Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 3-0'lık skorla kazanmıştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak.

 

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