Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu Fenerbahçe Opet

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu olacak. 30 Aralık Çarşamba günü oynacak maç saat 13.30'da başlayacak.
Geride kalan 15 haftada 9 galibiyet 6 yenilgi alan Galatasaray HDI Sigorta, 4. basamakta yer alıyor. 10 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Opet ise 3. sırada bulunuyor.
Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 3-0'lık skorla kazanmıştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak.
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Geride kalan 15 haftada 9 galibiyet 6 yenilgi alan Galatasaray HDI Sigorta, 4. basamakta yer alıyor. 10 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Opet ise 3. sırada bulunuyor.
Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet, 3-0'lık skorla kazanmıştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın