Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM Arcada

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda 29 Ocak Çarşamba günü CSM Arcada'yı konuk edecek.

Haber; AA
Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu CSM Arcada
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28 Ocak 2020 16:17
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında 29 Ocak Çarşamba günü Romanya temsilcisi CSM Arcada'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'nın Galati kentinde oynanacak.

İki maç sonunda turu geçecek takım, çeyrek finalde İzmir ekibi Arkas Spor ile Almanya temsilcisi United Volleys eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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