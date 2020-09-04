Galatasaray HDI Sigorta'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında, bir oyuncu ve teknik ekipte bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu

Haber; AA
Galatasaray HDI Sigorta'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 13:36
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında, bir oyuncu ve teknik ekipte bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospitalın katkılarıyla Kovid-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada, oyuncu ve teknik ekip personelinin izolasyona alındığı ve gözetim altında bulunduğu da belirtildi. 

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için