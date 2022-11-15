Galatasaray HDI Sigorta, son 16'da

Galatasaray HDI Sigorta, Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 mağlup ederek CEV Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, son 16'da
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15 Kasım 2022 23:53
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında konuk olduğu Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, Zwettl Spor Salonu'nda oynanan maçta 28-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle rakibine üstünlük sağladı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turuna yükseldi.

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