Galatasaray HDI Sigorta set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakada sarı-kırmızılı takım, rakibine 25-16, 25-15 ve 25-19'luk setlerle üstünlük sağladı.



Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, grupta 2. galibiyetini aldı. Sistem9 Yeşilyurt ise 2. mağlubiyetini yaşadı.



D Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile ikinci sırada yer alan Çan Gençlik Kalespor, çeyrek finale yükseldi.



