Galatasaray HDI Sigorta seriyi 2-0 kazandı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Play-off 5/8 Etabı ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta seriyi 2-0 kazandı
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06 Mayıs 2023 15:11
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Play-off 5/8 Etabı ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediye ekibini konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.

İlk karşılaşmada da 3-2 galip gelen Galatasaray, seriyi 2-0 kazandı.

1. SET: 25-27
2. SET: 25-9
3. SET: 25-23
4. SET: 25-17

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