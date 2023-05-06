Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Play-off 5/8 Etabı ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediye ekibini konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.
İlk karşılaşmada da 3-2 galip gelen Galatasaray, seriyi 2-0 kazandı.
1. SET: 25-27
2. SET: 25-9
3. SET: 25-23
4. SET: 25-17
DETAYLAR BİRAZDAN...
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.
İlk karşılaşmada da 3-2 galip gelen Galatasaray, seriyi 2-0 kazandı.
1. SET: 25-27
2. SET: 25-9
3. SET: 25-23
4. SET: 25-17
DETAYLAR BİRAZDAN...
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