Galatasaray HDI Sigorta sahasında kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray HDI Sigorta sahasında kazandı
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18 Ekim 2020 22:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Burak Mert, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)

Sorgun Belediyespor: Pavlovic, Murat Palavar, Burhan Zorluer, Cirovic, Samet Baltacı, Selim Demir (Umut Demir, Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Cepeda)

Setler: 22-25, 25-20, 25-21, 25-22

Süre: 122 dakika (30, 28, 33, 31)



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