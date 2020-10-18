Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray HDI Sigorta sahasında kazandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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18 Ekim 2020 22:26
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