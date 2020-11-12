Galatasaray HDI Sigorta, rövanş öncesi rahat kazandı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi.
Yuzhny kentindeki Olymp Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 25-17, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Bu mücadelenin rövanşı, 26 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.
Yuzhny kentindeki Olymp Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 25-17, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Bu mücadelenin rövanşı, 26 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.