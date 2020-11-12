Galatasaray HDI Sigorta, rövanş öncesi rahat kazandı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, rövanş öncesi rahat kazandı
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12 Kasım 2020 20:36
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-0 yendi. 

Yuzhny kentindeki Olymp Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 25-17, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Bu mücadelenin rövanşı, 26 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.



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