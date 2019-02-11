  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş mücadelesinde 12 Şubat Salı günü Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj ekibiyle karşılaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2019 16:29
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında 12 Şubat Salı Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak.

Sibiu şehrindeki Transilvanya Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmadan da avantajlı skorla ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için