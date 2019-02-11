Galatasaray HDI Sigorta, Romanya deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final rövanş maçında 12 Şubat Salı Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak.
Sibiu şehrindeki Transilvanya Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak.
İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmadan da avantajlı skorla ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.
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Sibiu şehrindeki Transilvanya Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 18.00'de oynanacak.
İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmadan da avantajlı skorla ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın