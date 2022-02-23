Galatasaray HDI Sigorta, PTT deplasmanında mağlup

Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında PTT, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, PTT deplasmanında mağlup
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23 Şubat 2022 16:01
Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında PTT, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan

PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-12

Süre: 140 dakika (27, 32, 33, 28, 20)

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