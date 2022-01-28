Galatasaray HDI Sigorta'nın maçı ertelendi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor maçı ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta'nın maçı ertelendi
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28 Ocak 2022 19:30
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında bugün oynanması gereken Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçı 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta'nın Sorgun Belediyespor ile bugün saat 15.00'te oynaması gereken karşılaşmanın, sarı-kırmızılı kafilenin Mardin'den dönüşte yaşadığı ulaşım sorunları sebebiyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.

Karşılaşma 29 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.

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