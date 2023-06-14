Galatasaray HDI Sigorta, Miran Kujundzic ile Ahmet Tümer'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp smaçör Miran Kujundzic ile orta oyuncu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kujundzic ile 1, Ahmet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Son olarak Polonya ekiplerinden MKS Slepsk Malow Suwalki takımında oynayan Kujundzic, Sırbistan milli takımında da forma giyiyor.



Geçen sezon Fenerbahçe HDI Sigorta'da görev yapan Ahmet ise A Milli Takım'ın kadrosunda yer alıyor.





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