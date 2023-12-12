Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında 13 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Macaristan temsilcisi Penzügyör SE ile karşılaşacak.
Başkent Budapeşte'deki UTE Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 19 Aralık Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Başkent Budapeşte'deki UTE Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 19 Aralık Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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