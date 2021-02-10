Galatasaray HDI Sigorta, Kupa Voley'de yarı finalde!

Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final oynamaya hak kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, Kupa Voley'de yarı finalde!
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10 Şubat 2021 20:36
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu (Gizem Güreşen, Çağla Akın, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu)

PTT: Mislina Yağmur Kılıç, Bahar Akbay, Emiliya, Elisa, Hristina, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Zent, Suna Alan Aysun, Merve Tanyel, Aslı Koçoğlu, Semra Özer)

Setler: 24-26, 25-15, 25-22, 25-13

Süre: 113 dakika (28, 26, 34, 25)



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