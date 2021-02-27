Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları deplasmanında kayıp

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Karayolları, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları deplasmanında kayıp
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27 Şubat 2021 16:34
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Karayolları, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Bilal Çağlar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Gizem Güreşen)

Setler: 25-22, 25-22, 25-22

Süre: 90 dakika (28, 30, 32)



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