Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçtan avantajı kaptı

CEV Challenge Cup Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda AOP Kifisias'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçtan avantajı kaptı
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22 Kasım 2023 22:00
Son güncelleme 22 Kasım 2023 22:22
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını deplasmanda 3-0 yendi.

Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 22-25, 15-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.

Müsabakanın rövanşı 30 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de İstanbul'da yapılacak.

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