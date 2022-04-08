Galatasaray HDI Sigorta ilk maçta hata yapmadı!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta ilk maçta hata yapmadı!
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08 Nisan 2022 18:14
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kazandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Işıl Öz, Elif Boran)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)

Setler: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15

Süre: 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)

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