Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta galip!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.
TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.
Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.
Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.