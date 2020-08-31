Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta galip!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor'u karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta galip!
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31 Ağustos 2020 20:52
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

TVF Başkent Spor Salonu'nda C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyespor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar maçı 20-25, 27-25, 32-30 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Grupta yarın Haliliye Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

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