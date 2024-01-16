Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i ağırlayacak

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında çarşamba günü Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Tur atlayan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede, sarı-kırmızılı ekip geçen hafta oynanan ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Tur atlayan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede, sarı-kırmızılı ekip geçen hafta oynanan ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.