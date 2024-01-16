Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i ağırlayacak

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, çarşamba günü Fonte Bastardo Azores'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i ağırlayacak
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16 Ocak 2024 15:27
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında çarşamba günü Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Tur atlayan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede, sarı-kırmızılı ekip geçen hafta oynanan ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

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