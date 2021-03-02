Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.
Galatasaray HDI Sigorta, mücadeleyi 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanması halinde final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik galibiyetinde ise maçın kazananını altın set belirleyecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.
Galatasaray HDI Sigorta, mücadeleyi 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanması halinde final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik galibiyetinde ise maçın kazananını altın set belirleyecek.