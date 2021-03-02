Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Fransa'nın Beziers Angels takımıyla mücadele edecek

Haber; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, final için sahada
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02 Mart 2021 13:42
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. 

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. 

Galatasaray HDI Sigorta, mücadeleyi 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanması halinde final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik galibiyetinde ise maçın kazananını altın set belirleyecek.



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