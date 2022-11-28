Galatasaray HDI Sigorta evinde kayıp!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas, Fulden Ural)
Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan)
Setler: 14-25, 25-18, 22-25, 24-26
Süre: 108 dakika (18, 25, 33, 32)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas, Fulden Ural)
Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan)
Setler: 14-25, 25-18, 22-25, 24-26
Süre: 108 dakika (18, 25, 33, 32)
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