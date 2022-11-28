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Galatasaray HDI Sigorta evinde kayıp!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta evinde kayıp!
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28 Kasım 2022 15:54
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas, Fulden Ural)

Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan)

Setler: 14-25, 25-18, 22-25, 24-26

Süre: 108 dakika (18, 25, 33, 32)

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