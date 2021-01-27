Galatasaray HDI Sigorta, erteleme maçını rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, erteleme maçını rahat kazandı
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27 Ocak 2021 17:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan 

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Bisset, Ali Samet İçmeğiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Taha Işıldar, Efe Er, Bünyamin Aslan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)

Setler: 22-25, 14-25, 21-25

Süre: 77 dakika (29, 22, 26) 

 


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