Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı'na mağlup oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı'na mağlup oldu
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30 Ocak 2021 16:29
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. 
 Salon: Eczacıbaşı 

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladin, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, (Simge Şebnem Aköz, Merve Atlıer, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, İlkin Aydın, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yelişırmak)

Setler: 23-25, 19-25, 25-20, 29-27, 16-14

Süre: 145 dakika (30, 31, 27, 36, 21)



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