Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı'na set vermedi!

Sultanlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı'nı konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı'na set vermedi!
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23 Ekim 2021 23:49
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Adams, Merve Atlıer)

Setler: 25-20, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 135 dakika (27, 26, 33, 33, 16)


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