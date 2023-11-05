Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda net kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda net kazandı
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05 Kasım 2023 17:20
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Rıfat Erden Çevikel, Yusuf Eken, Turgut Lelik, İsmail Koçak)

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Hadrava, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet)

Setler: 19-25, 15-25, 25-27

Süre: 93 dakika (30, 26, 37)

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