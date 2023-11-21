Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda AOP Kifisias'ın konuğu

CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Yunan ekibi AOP Kifisias'ın konuğu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda AOP Kifisias'ın konuğu
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21 Kasım 2023 14:38
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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