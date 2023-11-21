Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda AOP Kifisias'ın konuğu

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Başkent Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Başkent Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU