Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 3-0'la kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 3-0'la kazandı
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22 Kasım 2020 18:57
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta,  Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon:Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, Elifsu Ericek, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak)

Setler: 16-25, 18-25, 12-25

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)


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