29 Ekim

Galatasaray HDI Sigorta'dan rahat galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta'dan rahat galibiyet
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29 Ekim 2023 23:09
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Kuzundzij, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Onur Günaydın)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Okello, Bahov, Hakkı Çapkıoğlu, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Caner Ergül, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu, Emre Fırat, Semih Çelik)

Setler: 25-22, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)

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