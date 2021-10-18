Galatasaray HDI Sigorta'dan 3-1'lik galibiyet

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nin 3. haftasında Yeni Kızıltepespor maçını kayıpsız geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta'dan 3-1'lik galibiyet
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18 Ekim 2021 17:13
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Cansın Hacıbekiroğlu, Hakkı Çapkınoğlu)

Yeni Kızıltepespor: Alfanso, Onur Kurt, Filip, Bajic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Gürkan Yazgan, Ayhan Tunç, Ertan Debreli, Gürkan Uz)

Setler: 18-25, 25-13, 30-28, 25-18

Süre: 117 dakika (28, 24, 41, 24)




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