Galatasaray HDI Sigorta'da 3 vaka daha

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta'da 3 vaka daha
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05 Ocak 2022 21:23
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.

 


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