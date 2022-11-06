Galatasaray HDI Sigorta, Çukurova'ya set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Çukurova'ya set vermedi!
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06 Kasım 2022 19:57
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Kharchenko, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Dilara Sağbaş, Burcu Yönder, Ceren Nur Domaç, Ceren Baysal)

Setler: 25-14, 25-21, 25-21

Süre: 75 dakika (22, 26, 27)

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