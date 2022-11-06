Galatasaray HDI Sigorta, Çukurova'ya set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Kharchenko, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Dilara Sağbaş, Burcu Yönder, Ceren Nur Domaç, Ceren Baysal)
Setler: 25-14, 25-21, 25-21
Süre: 75 dakika (22, 26, 27)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Kharchenko, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Dilara Sağbaş, Burcu Yönder, Ceren Nur Domaç, Ceren Baysal)
Setler: 25-14, 25-21, 25-21
Süre: 75 dakika (22, 26, 27)
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