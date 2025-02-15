Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u mağlup etti
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15 Şubat 2025 17:43
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.  Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)


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