Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)
Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)
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