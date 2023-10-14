Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finale yükseldi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finale yükseldi
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14 Ekim 2023 16:46
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, adını çeyrek finale yazdırdı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabakada Galatasaray HDI Sigorta, rakibine 25-19, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 üstünlük kurdu.

Gruptaki iki maçını da kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda son 8 takım arasına kaldı.

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