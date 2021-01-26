Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor
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26 Ocak 2021 15:14
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde 27 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek final tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.



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