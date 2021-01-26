Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde 27 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek final tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek final tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.