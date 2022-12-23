Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-0 yenildi.
İtalyan ekibi, Floransa'daki Wanny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-14, 25-19, 25-21'lik sonuçlarla kazandı.
İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, kupaya veda etti.
İtalyan ekibi, Floransa'daki Wanny Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-14, 25-19, 25-21'lik sonuçlarla kazandı.
İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, kupaya veda etti.
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