Galatasaray HDI Sigorta, Çekya deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 12 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Çekya deplasmanında
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11 Ocak 2022 14:57
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 12 Ocak Çarşamba günü Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

Karlovy Vary kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

İki maç üzerinden oynanacak son 16 turunu geçen takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Rövanş müsabakası, 20 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

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