Galatasaray HDI Sigorta, Batuhan Avcı'yı transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Batuhan Avcı'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray HDI Sigorta, Batuhan Avcı'yı transfer etti
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20 Mayıs 2020 17:21
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Batuhan Avcı'yı kadrosuna dahil etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turuncu-lacivertli formayı giyen Batuhan Avcı'nın yeni sezonda Galatasaray HDI Sigorta forması giyeceği bildirildi.

Efeler Ligi'nin 2019-2020 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydiği kaydedilen paylaşımda, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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