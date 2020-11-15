Galatasaray HDI Sigorta, Aydın BB'yi devirdi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray HDI Sigorta, Aydın BB'yi devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2020 16:28
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Beran Yeşilırmak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Berra Eren, Pınar Atasever, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 19-25, 25-23, 25-21, 25-19

Süre: 110 dakika (23, 32, 28, 27)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için