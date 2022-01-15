Galatasaray HDI Sigorta, Aydın'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray HDI Sigorta, Aydın'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 16:27
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)

Setler: 25-22, 25-20, 25-13

Süre: 81 dakika (27, 31, 23)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.