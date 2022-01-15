Galatasaray HDI Sigorta, Aydın'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)
Setler: 25-22, 25-20, 25-13
Süre: 81 dakika (27, 31, 23)
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Stevenson, Duygu Düzceler)
Setler: 25-22, 25-20, 25-13
Süre: 81 dakika (27, 31, 23)