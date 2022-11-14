Galatasaray HDI Sigorta, Avusturya deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında 15 Kasım Salı günü deplasmanda Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Avusturya deplasmanında
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14 Kasım 2022 14:36
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında 15 Kasım Salı günü Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel takımına konuk olacak.

Zwettl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka (TSİ) 21.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçta sarı-kırmızılılar, Avusturyalı rakibini 3-0 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj elde etmişti.

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