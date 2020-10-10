Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'le rakibine boyun eğdi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'le rakibine boyun eğdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2020 19:53
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Ece Emrullah, Nilay Karaağaç)

Setler: 25-23, 23-25, 25-12, 25-17

Süre: 104 dakika (27, 30, 22, 25)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için