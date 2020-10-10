Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'le rakibine boyun eğdi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Ece Emrullah, Nilay Karaağaç)
Setler: 25-23, 23-25, 25-12, 25-17
Süre: 104 dakika (27, 30, 22, 25)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Ece Emrullah, Nilay Karaağaç)
Setler: 25-23, 23-25, 25-12, 25-17
Süre: 104 dakika (27, 30, 22, 25)