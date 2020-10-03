Galatasaray HDI Sigorta 3-0'la kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray HDI Sigorta 3-0'la kazandı
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03 Ekim 2020 16:37
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.
 Salon: Burhan Felek

Hakemler: Sadettin Kıral, Onur Çoşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, İlkin Aydın, Elifsu Eriçek, Ece Emrullah (Derya Çayırgan, Gizem Güreşen, Hazal Selin Arifoğlu, Nilay Karaağaç)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal (Buse Kaygısız, Nazlı Polat, Açelya Özman)

Setler: 25-18, 25-14, 25-8

Süre: 20, 21, 20 (61 dakika)



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