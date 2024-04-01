Sezon Maç Yediği gol Gol yemediği maç Kırmızı kart Sarı kart Süre (Dk.) 2011-2012 39 29 20 1 4 3433 2012-2013 44 49 12 1 3 3949 2013-2014 39 41 14 6 3515 2014-2015 39 50 12 4 3540 2015-2016 48 64 10 5 4320 2016-2017 35 41 9 2 3180 2017-2018 38 40 13 7 3420 2018-2019 45 46 16 2 4080 2019-2020 35 34 16 4 3084 2020-2021 23 23 9 2 2070 2021-2022 36 43 13 1 5 3198 2022-2023 35 29 17 6 3145 2023-2024 43 44 17 4 3840 TOPLAM 499 533 178 3 54 44774





Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.



İstanbul'daki maçlar



İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.



Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.



Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.



