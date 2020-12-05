Galatasaray - Hatayspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.



Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.,



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.



Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.



İki takım eksikleri



Okan Kocuk, Arda, Belhanda ve Babel oynayabilecek duruma geldi. Galatasaray'da Muslera, Falcao ve Luyindama'nın sakatlıkları sürüyor. İzolasyon süreci 5 Aralık'ta bitecek olan Omar'ın da bu maçta oynaması beklenmiyor.



Konuk ekip Hatayspor'da Abdurrahman Canlı, Soner Örnek ve Mesut Çaytemel bu maçta sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Fatih Öztürk

Linnes

Donk

Marcao

Emre Taşdemir

Taylan

Belhanda

Emre Kılınç

Feghouli

Babel

Diagne



Hatayspor

Munir

Burak

Santos

Billong

Katranis

Sackey

Traore

Aabid

Ribeiro

Ouali

Diouf



Hatayspor ile ilk randevu



Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.



Son 5 maçta 13 puan topladı



Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.



Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.



Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.



Üç futbolcu ceza sınırında



Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.



