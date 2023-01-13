Galatasaray - Hatayspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer alamayacak.Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, IcardiErce, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Adekugbe, Ruben, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, Al Kaabi, Ze LuisGalatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu.Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.